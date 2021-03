Si riapre la gara al Maradona al minuto 73' con la rete di Roberto Soriano. Demme perde un pallone sanguinoso al limite dell'area dopo un passaggio così così di Ospina. Palacio crossa per Skov Olsen, che fa da sponda per l'accorrente Soriano: destro forte e preciso all'angolo, Ospina non ci arriva ed è 2-1 al Maradona!