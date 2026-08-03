Si sposano con le maglie del Napoli: il matrimonio tutto azzurro di Samantha e Luciano

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Un matrimonio con il Napoli nel cuore: Samantha e Luciano si sono detti sì tra azzurro, Maradona e McTominay.

Un amore lungo una vita, celebrato nel giorno più simbolico per ogni tifoso del Napoli. Samantha e Luciano hanno scelto il 1° agosto 2026, anno del Centenario del club azzurro, per pronunciare il loro “sì”, trasformando il matrimonio in una vera e propria festa dedicata alla squadra del cuore.

Il matrimonio tutto azzurro di Samantha e Luciano

La cerimonia civile si è svolta su un campo di calcio, allestito per l’occasione con palloncini azzurri, decorazioni a tema e un’atmosfera che ha unito romanticismo e passione sportiva. A officiare il rito è stato il sindaco, mentre gli sposi hanno indossato maglie speciali del Napoli: lui in azzurro, lei con una divisa celebrativa bianca e azzurra.

Il riferimento al Centenario

Ogni dettaglio è stato studiato con cura. Dalle partecipazioni, che invitavano gli ospiti a presentarsi con i colori del Napoli, fino alle bomboniere e agli allestimenti, tutto richiamava il Centenario del club. Persino il cuscino porta fedi era nei colori sociali.

