L'ex obiettivo Sancho è ancora senza squadra e si allena con un club di decima divisione

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Jadon Sancho era uno dei nomi seguiti dal Napoli la scorsa stagione. Ora è nel mirino della Fiorentina. Intanto si allena con il Flicton.

Jadon Sancho può essere uno dei grandi colpi della Fiorentina di questa estate? L'esterno è sulla lista di esterni apprezzati in vista della prossima stagione (ma piace anche al Borussia Dortmund). Intanto il classe 2000, che è rimasto svincolato al termine del proprio contratto con il Manchester United, cerca di tenersi pronto a livello fisico, per iniziare con il piede giusto quando sarà il momento di rimettersi in gioco.

Sancho si allena con il Flixton

In particolare il nazionale inglese si sta allenando come "ospite temporaneo" presso il Flixton FC, club che milita nella North West Counties League Division One North, competizione che corrisponde alla 10ª divisione del calcio inglese. La presenza del giocatore non è passata inosservata ai tifosi, generando immediatamente un'ondata di commenti sui social media e curiosi al campo di allenamento, a caccia di foto e autografi.

Il Flixton: "Non siamo in trattativa"

Da parte sua il club dilettantistico ha chiarito pubblicamente che Sancho "non è in fase di test e che non ci sono trattative" per tesserarlo, negando così un possibile innesto di spicco. Recentemente, Sancho ha condiviso alcune foto degli allenamenti e in una di esse l'attaccante inglese appare con la maglia di Bruno Fernandes, suo ex compagno di squadra al Manchester United. Il nazionale portoghese non si è lasciato sfuggire l'occasione e ha voluto commentare il post con un messaggio: "Fratello mio".