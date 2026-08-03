Ufficiale Accostato anche al Napoli, Karetsas vola in Bundesliga: lo acquista il Borussia Dortmund

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Konstantinos Karetsas, accostato a gennaio scorso anche al Napoli, lascia il Genk e si accasa al Borussia Dortmund.

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l'acquisto di Konstantinos Karetsas. Il trequartista greco, appena diciottenne, arriva dal Genk e ha sottoscritto un contratto quinquennale, che lo legherà ai gialloneri fino al 30 giugno 2031. Considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, Karetsas approda in Bundesliga dopo una stagione di grande livello in Belgio. Con la maglia del Genk ha disputato 34 partite nella Jupiler Pro League, contribuendo a 11 reti con i suoi assist. In UEFA Europa League, invece, ha collezionato 11 presenze, realizzando due gol e cinque assist, aiutando la squadra a raggiungere gli ottavi di finale. L'amministratore delegato per l'area sportiva del Dortmund, Lars Ricken, ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto:

"Con Kos aggiungiamo un calciatore che, nonostante abbia soltanto 18 anni, possiede un talento straordinario. Siamo felici di averlo convinto del nostro progetto e, fin dai primi colloqui, abbiamo percepito il suo forte desiderio di vestire questa maglia. Crediamo inoltre che abbia ancora ampi margini di crescita e vogliamo accompagnarlo nel suo percorso di sviluppo". Karetsas ha debuttato con la nazionale maggiore della Grecia nel marzo 2025 e da allora ha collezionato dieci presenze, mettendo a segno tre reti e servendo un assist. Grande entusiasmo anche nelle prime parole del giocatore: "Il Borussia Dortmund è un club speciale e sono incredibilmente orgoglioso di poter indossare questa maglia. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e di giocare davanti ai nostri tifosi in uno stadio così straordinario. Darò tutto per contribuire ai successi della squadra".