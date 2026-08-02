CR7 si sposa: il sì a Georgina nella sua Madeira, ma è mistero sulla data

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Ronaldo e Georgina pronti a sposarsi: secondo i media la cerimonia sarà a Madeira.

Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez continua ad alimentare la curiosità dei tifosi e del mondo del gossip. La data delle nozze resta ancora top secret, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ormai stata scelta la location del grande evento. Come riportato dal Sun e ripreso dal Corriere della Sera, il fuoriclasse portoghese e la compagna avrebbero deciso di celebrare il matrimonio a Madeira, l'isola natale dell'attaccante dell'Al Nassr.

Funchal e il Savoy Palace tra le location scelte

Secondo le indiscrezioni, la cerimonia religiosa dovrebbe svolgersi nella Cattedrale di Funchal, con inizio previsto alle ore 15 nel rispetto della tradizione locale. Per il ricevimento, invece, la coppia avrebbe scelto il lussuoso Savoy Palace, hotel a cinque stelle situato a pochi passi dalla cattedrale, dove alcune aree sarebbero già state riservate agli invitati per l'intero fine settimana. Ronaldo e Georgina, insieme dal 2016 e promessi sposi dallo scorso agosto, non hanno ancora ufficializzato la data del matrimonio, ma tutto lascia pensare che il giorno del "sì" possa essere ormai sempre più vicino.