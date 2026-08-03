Politano compie gli anni a Castel di Sangro, gli auguri della SSC Napoli

vedi letture

Matteo Politano compie oggi 33 anni.

Compleanno in casa azzurra. Matteo Politano compie 33 anni e li festeggerà quest'oggi proprio nel ritiro di Castel di Sangro. La ricorrenza viene ricordata dalla SSC Napoli con questo comunicato sul proprio sito ufficiale:

"L'attaccante del Napoli è nato il 3 agosto del 1993 a Roma. A Politano vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Politano conta 277 presenze e 35 gol in azzurro. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e una Coppa Italia. Buon compleanno Matteo!" si legge sul sito ufficiale.