Politano compie gli anni a Castel di Sangro, gli auguri della SSC Napoli
TuttoNapoli.net
Matteo Politano compie oggi 33 anni.
Compleanno in casa azzurra. Matteo Politano compie 33 anni e li festeggerà quest'oggi proprio nel ritiro di Castel di Sangro. La ricorrenza viene ricordata dalla SSC Napoli con questo comunicato sul proprio sito ufficiale:
"L'attaccante del Napoli è nato il 3 agosto del 1993 a Roma. A Politano vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Politano conta 277 presenze e 35 gol in azzurro. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e una Coppa Italia. Buon compleanno Matteo!" si legge sul sito ufficiale.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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