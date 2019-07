SSC Napoli, report del mattino: "Lavoro sulla fase offensiva ed al tiro. Terapie per Karnezis"

Undicesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro e consueto report diffuso dalla società sul sito ufficiale: "Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. Al mattino la squadra ha svolto una prima fase di prevenzione ed esercizi in palestra. Di seguito riscaldamento sul campo, successivamente seduta tattica finalizzata alla fase offensiva con chiusura con esercitazioni al tiro.

Tonelli ha lavorato un palestra mentre Karnezis si è sottoposto a terapie per il fastidio alla schiena. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.