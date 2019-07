TMW - Ciciretti richiesto in serie B: sfida tra Empoli e Chievo Verona

Terminata l’avventura all’Ascoli per l’esterno offensivo Amato Ciciretti, di proprietà del Napoli, si prospetta una nuova esperienza in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il classe ‘93 sarebbe infatti al centro di una sfida fra le neoretrocesse ChievoVerona ed Empoli per assicurarsene le prestazioni.