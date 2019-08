Tottenham-Inter, che gaffe! Nel volantino ci sono Nainggolan e Icardi

Mentre Tottenham e Inter si stanno sfidando sul campo del Tottenham Hotspur Stadium, sui social è ormai già diventata virale la grossa gaffe contenuta nel 'matchday programme' realizzato per la partita odierna. Per presentare i loro avversari in ICC, gli Spurs hanno infatti selezionato tre giocatori alquanto discutibili: Mauro Icardi, da tempo fuori rosa, Radja Nainggolan, appena ceduto al Cagliari, e Lautaro Martinez, neanche convocato da Conte. Tutti e tre in copertina, al fianco dei vari Harry Kane, Son e Lucas Moura. Un siparietto davvero curioso che in queste ore avrà fatto sicuramente sorridere più di un tifoso nerazzurro.