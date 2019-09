Tredici azzurri convocati con le rispettive nazionali, il programma

Tanti giocatori del Napoli impegnati nelle rispettive nazionali. Questo il comunicato del club che elenca i match che vedranno impegnati i giocatori azzurri: "Dopo il rientro di Insigne che è stato costretto a lasciare il ritiro dell'Italia per indisponibilità, sono tredici calciatori del Napoli convocati in Nazionale.

Alex Meret inserito dal Ct Mancini nella lista della Nazionale azzurra impegnata per la doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Armenia-Italia (giovedì 5 settembre, ore 18 - Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e Finlandia-Italia (domenica 8 settembre, ore 20.45 - ‘Tampere Stadion’ di Tampere).

Dries Mertens di scena nel doppio match di qualificazioni a Euro 2020: San Marino-Belgio (6 settembre) e Scozia-Belgio (9 settembre)

Piotr Zielinski convocato per la doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Slovenia-Polonia (6 settembre) e Polonia-Austria (9 settembre). Convocato anche Arek Milik che però non raggiungerà la Nazionale polacca per indisponibilità

Fabian Ruiz impegnato nella doppia gara di qualificazione a Euro 2020: Romania-Spagna (5 settembre) e Spagna-Isole Faroe (8 settembre).

Mario Rui convocato per il doppio match di qualificazione a Euro 2020: Serbia-Portogallo (7 settembre) e Lituania-Portogallo (10 settembre).

Nikola Maksimovic convocato per la doppia gara di qualificazione a Euro 2020: Serbia-Portogallo (7 settembre) e Lussemburgo-Serbia (10 settembre)

Kostas Manolas di scena nella doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Finlandia-Grecia (5 settembre) e Grecia-Lichtenstein (8 settembre).

Eljif Elmas impegnato nella doppia gara di qualificazione a Euro 2020: Israele-Macedonia (5 settembre) e Lettonia-Macedonia (9 settembre).

Elseid Hysaj di scena nella doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Francia-Albania (7 settembre) e Albania-Islanda (10 settembre)

Hirving Lozano convocato per le due amichevoli: Usa-Messico (6 settembre) e Messico-Argentina (10 settembre)

Allan di scena nella doppia amichevole: Brasile-Colombia (6 settembre) e Brasile-Perù (10 settembre)

David Ospina convocato per le amichevoli: Colombia-Brasile (6 settembre) e Colombia-Venezuela (10 settembre)

Gianluca Gaetano inserito da Ct Franceschini nella lista dell'Under 20 che affronterà, per il Torneo 8 Nazioni, la Polonia il 5 settembre e la Repubblica Ceca il 9 settembre".