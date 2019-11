UFFICIALE - Bayern, finita l'avventura di Kovac: fatale il ko per 5-1

Niko Kovac non è più l'allenatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha appena annunciato sui propri canali la risoluzione consensuale del contratto del tecnico croato. La squadra sarà allenata provvisoriamente dall'ormai ex vice-allenatore, Hans Flick. Fatale per Kovac il ko in campionato per 5-1 contro il Francoforte.