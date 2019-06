UFFICIALE - Benitez lascia Newcastle: l'ex allenatore azzurro non rinnova

Rafael Benitez non sarà più l'allenatore del Newcastle United. Il tecnico, tra le altre di Napoli e Real Madrid, non ha rinnovato il contratto con il club inglese: l'accordo scadrà il 30 giugno 2019 e il manager spagnolo non proseguirà la sua carriera con le Magpies. La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Con il Newcastle ha collezionato 146 panchine.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP