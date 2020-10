UFFICIALE - Campania, i nuovi positivi al Covid sono 1.410 con 7 ricoveri in più in terapia intensiva

Continua a salire il numero di positivi in Campania e anche di quelli ricoverati in terapia intensiva, +7 nelle ultime 24 ore. Un altro campanello d'allarme da non sottovalutare. Ecco il report odierno:

Positivi del giorno: 1.410

di cui:

- Sintomatici: 67

- Asintomatici: 1.343

Tamponi del giorno: 14.704

Totale positivi: 24.443

Totale tamponi: 751.931

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 499

Guariti del giorno: 74

Totale guariti: 8.254

​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 75

Posti letto di degenza complessivi: 840

Posti letto di degenza occupati: 817