UFFICIALE - L'ex azzurro Lucarelli nuovo tecnico del Catania

Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra all’allenatore Cristiano Lucarelli, nato a Livorno il 4 ottobre 1975. Il tecnico toscano, che guiderà nuovamente i rossazzurri dopo l’esperienza vissuta nella stagione 2017/18, potrà contare sull’apporto dell’allenatore in seconda Richiard Vanigli e del collaboratore tecnico Alessandro Conticchio. Lucarelli dirigerà la seduta odierna e domani sera sarà in panchina in occasione della gara contro il Bisceglie. Il Calcio Catania ringrazia Orazio Russo per la disponibilità assicurata: già nel pomeriggio, l’allenatore catanese potrà tornare al lavoro con la formazione rossazzurra Under 17.