UFFICIALE - Nazionale italiana femminile: Andrea Soncin è nuovo Ct dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Andrea Soncin è il nuovo Commissario tecnico della nazionale femminile di calcio: l'allenatore, reduce dall'esperienza al Venezia Primavera nella quale ha diretto per due parentesi anche la prima squadra in Serie A e B, succede a Milena Bertolini e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex Azzurra, già nel Club Italia dal 2017, nella passata stagione tecnico della Nazionale Femminile Under 16. (ANSA).