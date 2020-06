UFFICIALE - Riparte l'8 luglio il calcio negli USA: ecco dove si giocheranno le partite

Semaforo verde al calcio negli Stati Uniti. Dopo l'interruzione dello scorso 12 marzo, la MLS ha comunicato le date e le modalità di ripresa del campionato statunitense. Le gare si svolgeranno dall’8 luglio all’11 agosto e, come già avvenuto per l’NBA, tutte le 54 partite della stagione andranno in scena al Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida.

GLI ORARI - Tutti i 26 club della MLS alloggeranno nei 27 hotel del Walt Disney World Resort, e le gare si giocheranno quasi tutti i giorni in tre orari diversi: alle 9:00, alle 20:00 e alle 22:30 locali.