Sarà Gianluca Rocchi a dirigere Roma-Napoli in programma sabato 2 novembre alle 15. Lo annuncia l'Aia nel consueto comunicato, che scegliere per il VAr Aureliano. Ecco la sestina completa designata per il match dell'Olimpico.

ROMA – NAPOLI Sabato 02/11 h. 15.00

ROCCHI

MELI – PERETTI

IV: ABBATTISTA

VAR: AURELIANO

AVAR: LO CICERO