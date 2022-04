UFFICIALE - Wimbledon esclude dal torneo 2022 i tennisti russi e bielorussi

Ora è ufficiale: i tennisti russi e bielorussi non potranno partecipare al prossimo torneo di Wimbledon, al via dal 27 giugno

Ora è ufficiale: i tennisti russi e bielorussi non potranno partecipare al prossimo torneo di Wimbledon, al via dal 27 giugno. Gli organizzatori hanno scelto la linea dura dopo due mesi di discussioni. In questo modo saranno esclusi, tra gli altri, il n°2 del mondo Medvedev, Rublev e Sabalenka. Dolgopolov: "Decisione giusta", anche se comincia a circolare la voce di un possibile boicottaggio. Lo riporta la redazione di Sky Sport.