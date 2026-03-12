Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: ottavi di EL e Conference col derby italiano
Continuano oggi, giovedì 12 marzo, le gare delle coppe europee. Stasera in campo Bologna, Roma e Fiorentina per gli ottavi di finale di Europa e Conference League. Alle 18.45 derby italiano in Europa League con il Bologna di Italiano che ospita la Roma di Gasperini. Alle 21 la Fiorentina affornta al Franchi il Rakow. Di seguito la programmazione tv completa.
GIOVEDI' 12 MARZO
18.00 Roma-Inter (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Bologna-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Lille-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Stoccarda-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Panathinaikos-Betis (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Fiorentina-Rakow (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Nottingham Forest-Midtjylland (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Celta-Lione (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Genk-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Ferencvaros-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro