Prima pagina Tuttosport: "Barcellona su Bastoni. Ma servono 70 milioni"

vedi letture

"Vincere subito, Spalletti firma". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul vertice in programma oggi tra la Juventus e Luciano Spalletti. La società bianconera sta lavorando al prolungamento del tecnico toscano ma sul tavolo c'è anche il mercato per costruire una nuova Juve. La priorità sarà l'accesso alla prossima Champions ma l'obiettivo è tornare a competere ai massimi livelli.

Lucio dovrebbe legarsi alla Juve fino al 2027 con opzione e punta a sei rinforzi nei principali reparti. Di spalla si parla anche di Inter e di mercato con il Barcellona che vuole un difensore italiano. "Barcellona su Bastoni. Ma servono 70 milioni" si legge.