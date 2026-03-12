Prima pagina Tuttosport sulla Champions: "Valverde, magie Real. Psg, che spettacolo!"

La Juventus ritrova Dusan Vlahovic per il finale di stagione e Tuttosport decide di aprire la sua prima pagina odierna proprio con il titolo dedicato al centravanti serbo: "Juve, il bonus Vlahovic - si legge -. A Udine torna DV9: servono i suoi gol per la rimonta Champions e il nuovo contratto..." anticipa il quotidiano, con chiaro riferimento al tema rinnovo.

La guerra scoppiata nell'ultima settimana in Medio Oriente spinge invece l'Iran a rinunciare al Mondiale negli Stati Uniti. Uno scenario che potrebbe riguardare anche l'Italia, come spiega il giornale torinese nel suo taglio alto: "La guerra ferisce il Mondiale. Forfait Iran: ci ripescano? Le conseguenze del conflitto e l'imbarazzo della FIFA.

Spazio poi anche alla Champions League con lo spettacolare match d'andata degli ottavi vinto dal Real Madrid contro il Manchester City e la manita del PSG al Chelsea ("Valverde, magie Real. Psg, che spettacolo!") ma anche al derby di Europa League tra Bologna e Roma ("Bologna e Roma per sentirci in Europa"). Nel taglio basso anche un box sul Torino ("D'Aversa sfida la B e... Juric").