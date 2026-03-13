Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Vlahovic verso il sì al rinnovo con la Juve"
"Vlahovic verso il sì al rinnovo con la Juve". Le parti trattano il rinnovo e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve. L'attaccante serbo, sotto contratto fino al 2027, è al centro dei colloqui con il club bianconero per un nuovo accordo annuale o biennale. Ne parla in prima pagina la Gazzetta dello Sport. Sul tavolo anche la questione dell'ingaggio, attualmente molto elevato, con l'obiettivo di trovare una soluzione sostenibile per entrambe le parti.
Nel frattempo il numero nove è pronto a tornare protagonista anche in campo, con la possibilità di rivederlo titolare già nella prossima gara di campionato. Per la Juventus il suo contributo resta fondamentale nella corsa ai posti che valgono la prossima Champions League.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
