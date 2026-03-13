Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, nessuno come Hojlund"

"Napoli, nessuno come Hojlund" si legge di spalla. "Tutto vivo". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sull'ottavo di finale d'andata d'Europa League giocato ieri da Bologna e Roma. Il primo atto dell'euroderby si è concluso in parità, visto che il match è terminato sul punteggio di 1-1: apre Bernardeschi per i felsinei, pareggia Pellegrini per i giallorossi. Un confronto equilibrato, segnato anche da due pali di Malen e una traversa di Vitiki ma che verrà deciso soltanto la prossima settimana allo Stadio Olimpico.

Spazio anche alla Conference League e alla vittoria della Fiorentina, che si è aggiudicata l'ottavo di finale d'andata. I viola infatti sono riusciti a battere 2-1 il Rakow, che nella ripresa aveva sbloccato il punteggio con Brunes. I gigliati però subito dopo hanno riportato il parziale in parità con Ndour, chiudendo la rimonta in pieno recupero grazie al rigore di Gudmundsson.