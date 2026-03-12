Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte, mister 600. Ha 597 punti in Serie A"

"Un posto al sole" è il titolo che comanda oggi il centro della prima pagina del Corriere dello Sport. II quotidiano romano presenta così "il derby di Euroleague" tra Bologna e Roma, in campo questa sera da avversarie: "Bologna con Castro, la Roma ha SuperMalen. La via per la Champions passa anche da questa coppa: uno tra Italiano e Gasp può salvare l'onore del nostro calcio. Al Dall'Ara (ore 20.45) la prima delle due sfide che valgono i quarti di finale".

Nel taglio alto trova spazio il tris del Real Madrid al Manchester City in Champions League nell'andata degli ottavi con la tripletta di Valverde ("Valverde umilia Pep. II Real travolge il City con tre gol dell'uruguaiano"), mentre a fondo pagina si parla anche dell'impegno che attende questa sera la Fiorentina in Conference League ("Fiorentina, la coppa scomoda. Conta salvarsi ma col Rakow in Conference vanno evitate altre brutte figure").

Gli altri argomenti trattati riguardano invece la Juventus ("Spalletti, riecco Vlahovic. Torna a Udine"), il Napoli ("Conte, mister 600. Ha 597 punti in Serie A"), l'Inter ("Inter, Alisson o Vicario. I portieri nel mirino") e i fatti di cronaca dell'Iran che toccano anche il calcio ("Iran, niente Mondiale. L'annuncio del ministro").