VIDEO - Di Lorenzo si sposa con la sua Clarissa, matrimonio sulle colline toscane

Giovanni Di Lorenzo è convolato a nozze con la fidanzata Clarissa Franchi.

Giovanni Di Lorenzo è convolato a nozze con la fidanzata Clarissa Franchi. Oggi il terzino del Napoli e della Nazionale ha detto sì nella chiesa di Segromigno in Monte in provincia di Lucca. Tanti i calciatori e i vip sono arrivati per festeggiare gli sposi, insieme agli amici, ai parenti e alla piccola Azzurra (la bimba di due anni della coppia ndr.). Di seguito il video postato su Instagram da un invitato alla cerimonia.