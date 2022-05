VIDEO - La Premier è un altro mondo: super accoglienza per l’Everton ad un passo dalla retrocessione

L'Everton è alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione in Championship nella sfida al Goodison Park contro il Chelesa.

L'Everton è alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione in Championship nella sfida al Goodison Park contro il Chelesa. Nonostante il terzultimo posto grandissima accoglienza da parte dei tifosi dei Toffees per la squadra del grande ex di giornata Frank Lampard. Di seguito le immagini pubblicate sui social dal club di Liverpool.