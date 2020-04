VIDEO - Non indossa la mascherina al supermercato: incredibile rissa a Casoria, due denunciati

Ha fatto il giro del web quanto accaduto in un supermercato a Casoria: è scoppiata una furiosa lite per il mancato utilizzo della mascherina. Tanta paura tra i clienti che hanno ripreso la scena e postato tutta la scena sui social.

DENUNCIATI - Nella giornata di oggi i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria, in provincia di Napoli, hanno denunciato 2 delle 4 persone coinvolte in una rissa all'interno di un supermercato di via Nazionale delle Puglie a Casoria. Si tratta di un 21enne di Casalnuovo di Napoli e di un 28enne di Casoria, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine. Il più giovani dei due è stato trovato in possesso di un coltellino e rispondera' anche di porto abusivo di arma da taglio. L'altro sarà denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate grimaldelli poiche' portava con se' due cacciaviti, un paio di forbici e alcune chiavi modificate, e per vilipendio alle forze armate.