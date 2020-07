Vittoria dell'Empoli a Salerno, protagonista Ciciretti: in campo nel finale anche Tutino

Vittoria netta dell'Empoli che a Salerno ha superato la compagine granata per 4-2, di fatto consolidando l'ottavo posto in classifica. Tra i proagonsiti della sfida anche Amato Ciciretti, autore del gol del 3-1 e l'assist per il 2-1 di Bajrami. In campo anche Gennaro Tutino, entrano nel finale di partita per una manciata di minuti.