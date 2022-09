Wanda Nara annuncia la separazione con Icardi: "Doloroso vivere questo momento"

Wanda Nara si è separata dal marito Mauro Icardi. La notizia, che da un punto di vista sportivo fa clamore

Wanda Nara si è separata dal marito Mauro Icardi. La notizia, che da un punto di vista sportivo fa clamore perché fino ad oggi è stata lei in persona l'agente dell'attaccante del Galatasaray, è stata diffusa dalla stessa donna tramite i social. Wanda ha stupito i suoi 15 milioni di follower con una storia su Instagram dove ha scritto: "Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni dei media che stanno trapelando, è preferibile che si sappia direttamente da me. Non ho niente da dichiarare e non voglio dare nessun tipo di dettaglio in merito a questa separazione. Per favore, vi chiedo di capire, non solo per me ma anche per i nostri figli".