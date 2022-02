West Ham, bufera su Zouma: pubblicato un video in cui maltratta il suo gatto

Kurt Zouma nella bufera dopo un video pubblicato dal fratello su Snapchat in cui il difensore del West Ham maltratta il proprio gatto. È stato il Sun a mostrare le immagini vergognose: il povero animale viene rincorso, colpito con una scarpa, schiaffeggiato e calciato dal giocatore, che si è scusato subito per quanto accaduto: "Sono profondamente dispiaciuto, vorrei assicurare che i miei due gatti stanno bene. Sono amati da tutta la famiglia, si è trattato di un caso isolato, non accadrà più".

La condanna del West Ham - Il club londinese ha preso le distanze dalle azioni del tesserato: "Il West Ham condanna senza riserve le azioni del nostro giocatore. Abbiamo parlato con lui e tratteremo la questione internamente. Non tolleriamo in alcun modo la crudeltà verso gli animali". La polizia ha deciso di non aprire un'indagine.