Zielinski a quota 33 gol in azzurro: superato Schwoch (che era allo stadio)

Primo gol stagionale per Piotr Zielinski. Il polacco ha messo oggi pomeriggio a segno il quarto gol del Napoli a Marassi. Il centrocampista ha così raggiunto la rete numero 33 in maglia azzurra e ha superato le 32 di Stefan Schwoch. L’ex azzurro, al commento tecnico a Dazn, ha visto dal vivo il gol del polacco che lo ha superato in questa speciale classifica.