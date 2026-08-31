Zeballos-Monza, c'è lo zampino del Napoli! La strategia di ADL

vedi letture

C’è anche lo zampino del Napoli nel passaggio di Exequiel Zeballos dal Boca Juniors al Monza. Il trasferimento dell’esterno argentino al club biancorosso non rappresenta infatti soltanto un’operazione importante per la squadra allenata da Ivan Juric, ma potrebbe avere sviluppi interessanti anche in ottica futura per gli azzurri. I buoni rapporti tra Napoli e Monza hanno contribuito a creare le condizioni per mantenere aperto un canale privilegiato tra le due società. Un rapporto che negli ultimi tempi si è consolidato anche attraverso alcune operazioni di mercato, tra cui quelle che hanno coinvolto Michael Folorunsho e Cyril Ngonge. Proprio questa collaborazione potrebbe tornare utile nei prossimi mesi, quando Zeballos avrà iniziato il suo percorso nel calcio italiano.

Zeballos sotto osservazione: possibile corsia preferenziale

Il Napoli, infatti, continuerà a monitorare con attenzione la stagione dell’esterno argentino, chiamato ora a confermare in Italia le qualità mostrate con la maglia del Boca Juniors. Lo scrive Nicolò Schira. La società azzurra seguirà da vicino la sua crescita, valutandone prestazioni, adattamento e rendimento nel corso dell’annata. Al momento non è prevista una nuova operazione, ma il giocatore resta un profilo da tenere sotto osservazione. I buoni rapporti con il Monza potrebbero rappresentare un elemento importante qualora il Napoli decidesse, in futuro, di tornare concretamente sulle tracce di Zeballos