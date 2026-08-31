Ultim'ora Zeballos arriva in Italia, ma non al Napoli: è fatta col Monza

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Colpo a sorpresa del Monza di Ivan Juric, che nella notte ha accelerato in maniera decisiva sul mercato riuscendo a definire l'arrivo di Ezequiel Zeballos dal Boca Juniors. Il club biancorosso ha infatti portato a termine un blitz che ha permesso di superare la concorrenza e .assicurarsi il talento argentino, al termine di una trattativa che ha vissuto diverse fasi nelle ultime ore. Zeballos, classe 2002, è atteso ora dagli ultimi passaggi prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Monza.

Il calciatore svolgerà infatti le visite mediche direttamente in Argentina, dove si trova in questi giorni. L'operazione è stata definita sulla base di 4,5 milioni di euro, con il Monza che ha inoltre riconosciuto al Boca Juniors il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Lo riporta la redazione di Sky Sport.