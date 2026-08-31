Ultim'ora Woltemade-Napoli, s'inserisce la Juventus! Romano: "Possibilità se parte David"

vedi letture

Ultime calciomercato, su Woltemade fiuta l'occasione anche la Juventus

La Juventus ha intensificato i contatti con il Newcastle per sondare la disponibilità dei Magpies a trattare Nick Woltemade in prestito. Il club bianconero ha chiesto informazioni concrete sulla formula, provando a capire se ci sono margini per imbastire una trattativa che porti l'attaccante centrale a Torino già in questa sessione. A rivelarlo è l'esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano.

Anche il Napoli su Woltemade, ma le uscite frenano l'affondo

Sul giocatore, però, non c'è soltanto la Juventus. Anche il Napoli osserva da giorni con interesse il profilo di Woltemade. Il club azzurro, al momento, resta però bloccato dalle proprie uscite: senza le cessioni necessarie a liberare spazio in rosa e sul monte ingaggi, un affondo concreto su Woltemade non è al momento percorribile. Ovviamente il focus è su Lang dopo che il Galatasaray ha ottenuto il sì di Leao mollando quindi l'olandese.

Woltemade e Zirkzee, le due opzioni in caso di addio di Jonathan David

Il nome di Woltemade viene accostato alla Juventus anche come alternativa a centravanti già trattati in questi giorni. Tra le opzioni sul tavolo bianconero c'è infatti pure Joshua Zirkzee: entrambi i profili verrebbero valutati con maggiore concretezza nel caso in cui Jonathan David dovesse lasciare il club. Uno scenario che, se dovesse concretizzarsi, spingerebbe la Juventus ad accelerare su uno dei due nomi per rinforzare il reparto offensivo.