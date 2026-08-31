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Mazzocchi-Venezia, è fatta: oggi l'arrivo in città, i dettagli dell'affare

Mazzocchi-Venezia, è fatta: oggi l'arrivo in città, i dettagli dell'affareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Fatta per Pasquale Mazzocchi al Venezia. Lo riporta la redazione di Sky Sport. L’esterno del Napoli è atteso oggi in città per completare gli ultimi passaggi dell’operazione. Il trasferimento si concretizzerà con la formula del prestito, con obbligo di riscatto a carico del club lagunare in caso di salvezza. Mazzocchi si prepara dunque a una nuova esperienza, con il Venezia pronto ad accoglierlo e a puntare su di lui per la stagione.

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