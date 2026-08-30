Ultim'ora Marianucci, fatta per il rinnovo. Schira: "Il Napoli lo blinda fino al 2032"

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Il Napoli blinda Luca Marianucci con un rinnovo a lunga scadenza. Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del difensore centrale fino al 30 giugno 2032. Restano da completare soltanto gli ultimi passaggi formali, con l’annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni. Una scelta che testimonia la volontà della società di puntare sul classe 2004 anche in prospettiva, dopo averlo inserito stabilmente nel progetto tecnico della prima squadra.

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