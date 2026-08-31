Ultim'ora Mazzocchi, è finita col Napoli: accordo a un passo col Venezia

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Pasquale Mazzocchi è sempre più vicino al Venezia. Il terzino del Napoli, infatti, si prepara a lasciare il club azzurro per fare nuovamente tappa in laguna, dove potrebbe ritrovare una realtà già conosciuta in passato. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto fino al 2028, con la possibilità di prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione, fino al 2029. A riportare l’indiscrezione è Nicolò Schira attraverso i propri canali social, indicando Mazzocchi come ormai prossimo al trasferimento. La trattativa sarebbe dunque in fase avanzata e il futuro del terzino sembra destinato a essere lontano da Napoli.

Mazzocchi verso l’addio al Napoli

La partenza dell’ex Salernitana si inserisce anche nel contesto delle attuali scelte legate alla rosa del Napoli. Mazzocchi è infatti rimasto fuori lista a causa dei posti disponibili ormai esauriti, una situazione che ha inevitabilmente ridotto il suo spazio all’interno del gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri. Da qui la prospettiva di una nuova esperienza al Venezia, che potrebbe rappresentare per il terzino l’occasione per tornare protagonista e trovare maggiore continuità. Dopo l’esperienza vissuta in azzurro, Mazzocchi si appresta quindi a salutare Napoli e a intraprendere una nuova fase della propria carriera. Il ritorno al Venezia è sempre più vicino e, salvo sorprese nelle prossime ore, il trasferimento potrebbe presto diventare ufficiale.