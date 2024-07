Accordo totale col Rennes, ma Ostigard rifiuta il trasferimento: il motivo

vedi letture

Il ds azzurro Manna ha trovato con il Rennes del ds Massara anche l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Leo Ostigard (tra 6 e 7 milioni), ma il difensore norvegese non è convinto e anzi per il momento rifiuta la destinazione. La priorità di Ostigard, 24 anni, è restare in Italia: ci avevano pensato Genoa e Torino, chiedendo informazioni, ma poi non se n'è fatto nulla. Si vedrà. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.