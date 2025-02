Accostati anche a Osimhen, Arsenal e Chelsea valutano altri attaccanti: spuntano altri due nomi

vedi letture

Arsenal e Chelsea stanno monitorando con attenzione la situazione di Hugo Ekitike, attaccante francese di 22 anni in forza all'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, entrambi i club di Premier League vedono in Ekitike una valida alternativa al più costoso Alexander Isak. L'attaccante ex PSG, che ha già mostrato ampiamente il suo talento in Bundesliga, sta attirando l'interesse di alcune delle squadre più prestigiose d'Inghilterra grazie alle sue capacità fisiche e tecniche.

Sia Arsenal che Chelsea sono alla ricerca di nuove opzioni offensive e Ekitike potrebbe rappresentare una soluzione più economica rispetto a Isak, un nome che è stato frequentemente associato alle big di Premier League negli ultimi mesi. Entrambi i club potrebbero essere disposti a fare un investimento sul giovane attaccante per rafforzare il loro reparto offensivo, con l'idea di costruire un futuro solido proprio intorno a al centravanti classe 2002 nato a Reims.

La sfida tra Arsenal e Chelsea per Ekitike potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni, mentre i due club si preparano a valutare le possibilità di acquisirlo già durante la prossima finestra di mercato. Per Ekitike in questa stagione si contano già 17 gol e 6 assist in 32 presenze contando tutte le competizioni (Bundesliga, Europa League e Coppa DFB).