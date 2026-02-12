Tmw a sorpresa: "McTominay a Napoli sta bene, ma ha un sogno per il futuro"

Che vorrà fare McTominay nel suo futuro prossimo? La domanda è di Tmw che parla di quelle che potrebbero essere le novità del talento azzurro: "Chi lo conosce bene, spiega che a Napoli è felice, che al Napoli è contento. Ma che sogna altrettanto di tornare, presto o tardi, in Premier League. E tra le tante squadre che sarebbero pronte a riaccoglierlo in Inghilterra, sapete chi guida la fila? II Manchester United. Già. Proprio chi lo ha scaricato erroneamente in passato...",