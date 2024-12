Ufficiale Accostato al Napoli, Biraghi vicino all'addio? Non convocato per la gara con la Juve

Con l'arrivo di Raffaele Palladino, il capitano viola Cristiano Biraghi è finito ai margini del progetto tecnico. Il suo nome è stato più volte accostato al Napoli, prendendo strada anche l'ipotesi di uno scambio con Leonardo Spinazzola, anche lui in uscita dal club azzurro.

Ed ecco che le probabilità di una partenza di Biraghi si fanno sempre più concrete, trovando delle risposte direttamente dall'allenatore viola. Infatti, Raffaele Palladino non ha convocato Biraghi per la gara di domani contro la Juventus. Un segnale lampante che allontana sempre di più il classe 1992 dalla Fiorentina.

Così Palladino si era espresso su Biraghi poche settimane fa, quando di nuovo non era apparso nella lista dei convocati: "Biraghi assente per scelta tecnica. Cristiano credo non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa squadra e per questa società, quando è sceso in campo finora ha sempre dato tutto, ultimamente non ha trovato molto spazio anche per un piccolo fastidio al polpaccio".

