Accostato al Napoli, Chukwuemeka non convocato. Romano: "Cessione è possibilità concreta"

Carney Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea accostato al Napoli, oggi non è stato convocato per il match delle 15 contro il Wolverhampton.

Le ultime sul classe 2003 le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Oltre al problema al tendine del ginocchio di Lavia, anche Carney Chukwuemeka non fa parte della squadra del Chelsea oggi, poiché potrebbe lasciare il club la prossima settimana. Diversi club si sono rivolti a Carney e ora è il momento di valutare le opzioni. La sua uscita è una possibilità concreta; anche Sterling e Chilwell sono fuori".

🚨 Apart from Lavia’s hamstring problem, Carney Chukwuemeka also not part of Chelsea squad today as he could leave the club next week.



Several clubs approached #CFC for Carney and now time to assess options.



His exit is concrete possibility; Sterling and Chilwell out as well. pic.twitter.com/YVVYO9Anbd