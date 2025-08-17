Accostato al Napoli, contatti Juve per Zhegrova! Ma c'è De Zerbi in pole
La Juventus ha avviato contatti esplorativi per Edon Zhegrova, attaccante del Lille accostato anche al Napoli negli scorsi mesi. Il club bianconero ha valutato il kosovaro come possibile opzione nelle ultime settimane di mercato. La Juve vuole restare informata sull’evoluzione della situazione.
Tuttavia, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi è già in trattative avanzate con il club francese e considera Zhegrova il suo obiettivo principale. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nel corso della prossima settimana. A riferirlo attraverso il proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
🚨⚪️⚫️ Juventus have made contact to be informed on Edon Zhegrova as option for the final weeks of the window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
Olympique Marseille, in advanced talks as Edon Zhegrova is their priority target as exclusively revealed ⚪️🔵
More developments next week.
🎥 https://t.co/lhOFlm2dJU pic.twitter.com/f28tcnQ5Ao
