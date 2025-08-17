Accostato al Napoli, contatti Juve per Zhegrova! Ma c'è De Zerbi in pole

La Juventus ha avviato contatti esplorativi per Edon Zhegrova, attaccante del Lille accostato anche al Napoli negli scorsi mesi. Il club bianconero ha valutato il kosovaro come possibile opzione nelle ultime settimane di mercato. La Juve vuole restare informata sull’evoluzione della situazione.

Tuttavia, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi è già in trattative avanzate con il club francese e considera Zhegrova il suo obiettivo principale. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nel corso della prossima settimana. A riferirlo attraverso il proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.