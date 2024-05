Accostato al Napoli, ct Slovenia su Sesko: "Chi lo prende fa un affare"

Il ct sloveno Matjaz Kek ha parlato così di Benjamin Sesko, obiettivo importante per l'attacco del Milan accostato anche al Napoli.

Ospite delle colonne della Gazzetta dello Sport, il ct sloveno Matjaz Kek ha parlato così di Benjamin Sesko, obiettivo importante per l'attacco del Milan accostato anche al Napoli: “E’ l’attaccante moderno per definizione. Non so dove giocherà, deciderà lui, ma intanto in estate me lo godrò io… Parliamo di un centravanti forte fisicamente, ma forte forte. E sta facendo grandi progressi anche dal punto di vista tecnico, mese dopo mese. A Lipsia è cresciuto in modo esponenziale diventando più maturo nelle scelte di gioco. Le sue qualità restano due: la forza fisica e la velocità. E l’abbiamo visto quest’anno in Bundesliga”.

Ha anche i colpi del numero 10?

“Si riferisce al gol contro la Svezia nel 2022, immagino. Un pallonetto incredibile. Beh, l’importante è che le punte la buttino dentro in ogni modo. Non importa se sulla linea o con reti spettacolari. Benjamin è uno di quegli attaccanti che rappresentato una minaccia costante per gli avversari, indipendentemente dalla squadra in cui gioca…”.

A proposito. Lo cerca il Milan, cosa ne pensa?

“Non è una domanda per me. Mi spiego: sono contento di come stia crescendo a Lispia e in generale come calciatore. In questo modo sta diventando sempre più importante anche per la Slovenia…”.

Ma in rossonero lo vedrebbe bene?

“La questione è se deciderà se cambiare club. Ciò che posso dire con certezza è che chi lo prende fa un affare. Sesko non è uno che delude”.