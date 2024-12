Accostato al Napoli, David non chiude al rinnovo col Lille: "Ne stiamo parlando"

L'attuale capocannoniere della Ligue 1 potrebbe cambiare squadra a luglio. Il contratto di Jonathan David (24 anni) con il Lilla scadrà a fine stagione e questo alimenta da mesi le voci su un possibile trasferimento del bomber canadese, arrivato alla quinta stagione con la maglia de Les Dogues. In un'intervista rilasciata a La Voix du Nord, che lo ha eletto "uomo dell'anno 2024”, David ha parlato dell'offerta di prolungamento di due anni proposta dai suoi dirigenti.

"Come ha detto più volte il presidente Olivier Létang, ci sono delle discussioni. Però si parla e poi non viene presa alcuna decisione. La porta non è mai chiusa, è un 50/50". Lo stesso presidente aveva escluso un addio a gennaio ben sapendo di correre il rischio di perderlo senza guadagnare un euro: "Non ci saranno partenze a gennaio, di sicuro non ci lascerà un giocatore che è importante per la squadra". David, già autore di 17 gol in questa stagione - di cui 6 in Champions League (preliminari compresi) - è un giocatore molto ambito: piace in Spagna ma anche in Italia, dove Inter, Milan, Napoli e Juventus monitorano da tempo la sua situazione. I nerazzurri, sempre attenti ai parametri zero, sembrano essere particolarmente interessati.