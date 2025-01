Accostato al Napoli, Duran va in Arabia! Romano annuncia: "Prenotate le visite"

Jhon Durán, attaccante dell'Aston Villa accostato al Napoli per luglio, è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita in questa sessione di mercato.

Ad annunciarlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "Jhon Durán ad Al Nassr, eccoci qui! La notizia di stasera è stata confermata mentre vengono preparati i documenti. L'Aston Villa riceverà una quota fissa di 77 milioni di euro più i bonus, accordo a lungo termine accettato da Durán. Visite mediche prenotate domani e poi subito dopo partirà per l'Arabia Saudita".

