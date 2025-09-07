Accostato al Napoli, è caso Sterling al Chelsea: rifiutate offerte saudite e messo ai margini

vedi letture

Il futuro di Raheem Sterling al Chelsea sembra ormai segnato, ma una separazione immediata si presenta complessa. Secondo la BBC, risolvere il contratto costerebbe ai Blues circa 35 milioni di euro, equivalenti all’ingaggio residuo dell’ex nazionale inglese, una cifra che il club non intende coprire. Intanto, ci sono stati sondaggi da Napoli e Bayer Leverkusen, mentre dalla Saudi Pro League sono arrivate proposte molto ricche, rifiutate però dal giocatore. Nessuna trattativa è andata in porto e Sterling resta ai margini del progetto tecnico.

Arrivato dal Manchester City nel 2022, l’attaccante non è mai riuscito a incidere davvero con la maglia del Chelsea, fino a perdere progressivamente spazio. Enzo Maresca ha chiarito la linea: “Non considero chi deve andare via”. La situazione per Sterling è ormai critica: secondo The Sun, è stato isolato nello spogliatoio insieme agli altri esuberi, escluso dagli allenamenti con il gruppo e costretto a usare aree separate a Cobham, incluse mense e servizi. Un epilogo amaro per un giocatore che, in poco più di due anni, è passato dall’essere un colpo di mercato a un corpo estraneo del progetto.