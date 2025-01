Accostato al Napoli, Fagioli obiettivo concreto della Fiorentina. Ma c'è distanza sulla formula

Il futuro di Nicolò Fagioli, centrocampista in uscita dalla Juventus accostato anche al Napoli, è ancora tutto da scrivere e a poco più di cinque giorni dalla fine del calciomercato al momento sembra essere la Fiorentina la società più vicina all'acquisto. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle prossime ore ci sarà un incontro tra il club viola e quello bianconero dove si cercherà di arrivare a una quadra, anche se al momento c'è distanza, soprattutto sulla formula dell'eventuale trasferimento del calciatore a Firenze.

La richiesta e l'offerta. La Fiorentina vorrebbe prendere Fagioli in prestito, con al massimo l'inserimento del diritto di riscatto, ma la Juventus preferirebbe inserire direttamente l'obbligo, con la fumata bianca che potrebbe arrivare, come spesso accade, a metà strada, ovvero con un obbligo di riscatto condizionato. Come detto, nelle prossime ore le due dirigenze si incontreranno con il Lipsia sullo sfondo. I tedeschi, che stanno per cedere ufficialmente Elmas al Torino, cercano infatti un centrocampista e il nome di Fagioli è uno dei primi della lista. Il giocatore però preferirebbe restare in Italia e anche per questo motivo la Fiorentina sembra essere appunto in vantaggio.

Le cifre. Dalla cessione di Nicolò Fagioli la Juve vorrebbe incassare non meno di 20 milioni di euro ma la cifra precisa verrà chiaramente stabilita nel caso in cui si dovesse arrivare all'accordo sulla formula.