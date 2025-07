Accostato al Napoli, Hudson-Odoi può restare al Nottingham Forest: trattativa per il rinnovo

I rappresentanti di Callum Hudson-Odoi hanno trascorso le ultime 24 ore ad Atene, impegnati in trattative con la dirigenza del Nottingham Forest per discutere di un nuovo contratto, per prolungare il matrimonio fra il giocatore ed il club inglese. Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra, le discussioni sono state definite positive e sono ancora in corso.

Hudson-Odoi è appena entrato nell’ultimo anno del suo attuale contratto con il Nottingham Forest, che scadrebbe infatti il prossimo 30 giugno 2026. Diversi club di Premier League e Serie A seguono con interesse gli sviluppi legati al suo futuro contrattuale: negli scorsi mesi è stato accostato fra le altre anche a Napoli e Roma.