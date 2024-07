Accostato al Napoli, il Bayern fa sul serio per la stellina Doué: maxi-offerta al Rennes

vedi letture

Il Bayern Monaco fa sul serio per Desiré Doué, stellina francese del Rennes accostata anche al Napoli in queste settimane.

Il Bayern Monaco fa sul serio per Desiré Doué, stellina francese del Rennes accostata anche al Napoli in queste settimane. Secondo quanto riporta L'Equipe infatti, i bavaresi avrebbero inviato una nuova proposta al club transalpino offrendo ben 55 milioni di euro, bonus compresi, per il centrocampista, dopo una prima offerta da 35 milioni respinta inizialmente.

Attualmente il giocatore è in piena preparazione per le Olimpiadi con la Francia agli ordini di Thierry Henry. La precedente offerta dei tedeschi risalirebbe allo scorso 12 luglio, rispedita però al mittente. Sul giocatore, attenzionato dagli azzurri di Conte, ci sarebbe anche l'immancabile PSG. Con l'avvicinarsi del via alle Olimpiadi, si dice poi che Doué vorrebbe definire il proprio futuro, così da concentrarsi poi esclusivamente sul campo, per provare ad arrivare alla medaglia d'oro nella manifestazione ospitata da Parigi. Quest'ultima offerta, questa volta si avvicina di più alle esigenze bretoni. Da parte sua, il PSG dovrebbe rispondere a questa offerta inviando anche una nuova proposta entro 48 ore.